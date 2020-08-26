В Ингушетии за весь период выздоровело более 3,8 тыс. человек с Covid-19

На 26 августа проведено 60412 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4256 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки).

За весь период умерло 76 пациентов.⁣⁣⠀

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 26 человек.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 219 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 90.

179 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.