В Ингушетии за весь период выздоровело более 3,8 тыс. человек с Covid-19
По данным оперативного штаба Ингушетии, в республике с 30 марта этого года выздоровело 3803 пациента с коронавирусом (+30 за сутки). ⠀
На 26 августа проведено 60412 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4256 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+24 за сутки).
За весь период умерло 76 пациентов.⠀
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 26 человек.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 219 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 90.
179 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.