Коронавирус

В Ингушетии за весь период выявлено почти 6 тыс. случаев заражения Covid-19

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По данным на 6 октября в Ингушетии проведено 87427 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5986 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки).

С 30 марта текущего года умерло 84 человека, выздоровело — 4897 (+17 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего 262 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 102.

332 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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