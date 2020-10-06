В Ингушетии за весь период выявлено почти 6 тыс. случаев заражения Covid-19

С 30 марта текущего года умерло 84 человека, выздоровело — 4897 (+17 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

22 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.

Госпитализировано всего 262 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 102.

332 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.