В Ингушетии за весь период выявлено почти 6 тыс. случаев заражения Covid-19
По данным на 6 октября в Ингушетии проведено 87427 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5986 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки).
С 30 марта текущего года умерло 84 человека, выздоровело — 4897 (+17 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
22 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.
Госпитализировано всего 262 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 102.
332 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.