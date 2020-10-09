В Ингушетии за весь период выявили более 6,1 тыс. случаев заболевания Covid-19
По данным на 9 октября, проведено 89959 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6140 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5036 (+36 за сутки).
25 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 34 человека.
Госпитализировано всего — 282, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 122.
375 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.