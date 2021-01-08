В Ингушетии за весь период умерло 145 человек с Covid-19

К 8 января в республике проведено 176763 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12675 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+71 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 10794 человек (+83 за сутки).

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

Госпитализировано всего — 416, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

497 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.