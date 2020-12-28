В Ингушетии за весь период умерло 135 человек с Covid-19

На 28 декабря в регионе проведено 166059 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11869 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10253 (+26 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 527, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 130.

535 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.