Коронавирус

В Ингушетии за весь период умерло 135 человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего умерло 135 человек.

На 28 декабря в регионе проведено 166059 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11869 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10253 (+26 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 527, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 130.

535 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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