В Ингушетии за весь период умерло 110 человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, с 30 марта текущего года умерло 110 человек.
На 28 ноября в республике проведено 136246 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9317 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+79 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело всего — 7988 (+70 за сутки).
41 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.
Госпитализировано всего — 475, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 133.
531 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.