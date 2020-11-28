Коронавирус

В Ингушетии за весь период умерло 110 человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, с 30 марта текущего года умерло 110 человек.

На 28 ноября в республике проведено 136246 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9317 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+79 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 7988 (+70 за сутки).

41 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано всего — 475, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 133.

531 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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