Коронавирус

В Ингушетии за весь период от Covid-19 выздоровели почти 11,5 тыс. человек

0

В Ингушетии за весь период от коронавируса выздоровели 11473 человека (+40 за сутки).

К 17 января в республике проведено 185672 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований – 13300 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 153 человека. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 – на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 59.

Госпитализировано всего – 341, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 127.

438 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель Гран-при фестиваля-конкурса «Минута славы»
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
В Ингушетии за борьбу с коронавирусом вручили государственные награды медработникам
В 7 лечебных учреждениях Ингушетии открыты пункты вакцинации от Covid-19
Ингушетия до конца лета расплатится за учебники, поставленные в регион пять лет назад
Комитет по делам молодежи Ингушетии планирует провести в республике форум IT-технологий
Коронавирусные ограничения в Ингушетии продлили до 15 февраля
Привившиеся от Covid-19 должны носить маски вне зависимости от уровня выработавшихся у них антител — Мурашко
Власти Ингушетии в минувшем году обеспечили жильем более 30 детей-сирот
Клиенты Почты России из 62 регионов стали миллионерами по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото»

Главное

Яндекс.Метрика

 