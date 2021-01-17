В Ингушетии за весь период от Covid-19 выздоровели почти 11,5 тыс. человек

К 17 января в республике проведено 185672 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований – 13300 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 153 человека. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 – на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 59.

Госпитализировано всего – 341, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 127.

438 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.