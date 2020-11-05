В Ингушетии за весь период от Covid-19 вылечилось более 6 тыс. человек
По состоянию на 5 ноября в Ингушетии проведено 113630 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7649 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6036 (+35 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 448, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.
484 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.