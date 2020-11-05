В Ингушетии за весь период от Covid-19 вылечилось более 6 тыс. человек

Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6036 (+35 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 448, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 124.

484 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.