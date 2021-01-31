В Ингушетии за весь период Covid-19 заболело почти 14 тыс. человек

Умерло всего 160 человек, выздоровело 12149 (+71 человек за сутки).

23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 39.

Госпитализировано всего — 246, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 74.

416 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.