В Ингушетии за весь период Covid-19 заболело более 15 тыс. человек
В Ингушетии за весь период Covid-19 заболело 15007 человек (+13 за сутки).
По данным на 20 марта в республике проведено 247587 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13281 (+11 за стуки).
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 14.
Госпитализировано всего — 73, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 17.
151 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.