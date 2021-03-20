Коронавирус

В Ингушетии за весь период Covid-19 заболело более 15 тыс. человек

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В Ингушетии за весь период Covid-19 заболело 15007 человек (+13 за сутки).

По данным на 20 марта в республике проведено 247587 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 180 человек, выздоровело — 13281 (+11 за стуки).

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 14.

Госпитализировано всего — 73, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 17.

151 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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