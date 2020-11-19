Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 76 случаев заражения Covid-19

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На 19 ноября в Ингушетии проведено более 127 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8623 впервые установленных диагноза Covid-19 (+76 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7199 (+ 58 за сутки).

41 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29.

Госпитализировано всего — 446, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 102.

560 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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