В Ингушетии за сутки выявлено 76 случаев заражения Covid-19
На 19 ноября в Ингушетии проведено более 127 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8623 впервые установленных диагноза Covid-19 (+76 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7199 (+ 58 за сутки).
41 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 29.
Госпитализировано всего — 446, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 102.
560 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.