В Ингушетии за сутки выявлено 46 случаев Covid-19

За весь период умерло 78 человек, выздоровело — 4324 (+50 за сутки).

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 22 человека.

Госпитализировано всего 240 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 99.

286 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.