Коронавирус

В Ингушетии за сутки выявлено 46 случаев Covid-19

0

По состоянию на 16 сентября в Ингушетии проведено 73771 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4995 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+46 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период умерло 78 человек, выздоровело — 4324 (+50 за сутки).

23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 22 человека.

Госпитализировано всего 240 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 99.

286 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выбрали самые чистые муниципальные образования
Сбербанк организовал «Цифровой день» для Правительства Ингушетии
Более 300 бутылок нелегального алкоголя изъято правоохранителями в Ингушетии
Ингушский НИИ выпустил новое издание в рамках проекта «Современный ингушский язык»
В Ингушетии состоялось открытие персональной выставки народного художника Мусы Мартазанова «Поэзия живописи»
Ингушская региональная организация Всероссийского общества слепых проведёт в Назрани презентацию проекта «Спорт без преград»
17 сентября в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»
Я очень рада, что у Аиши Ажиговой началась обычная детская жизнь — Кузнецова
В Назрани в преддверии учебного года спрос на смартфоны вырос в полтора раза
В Ингушетии появится центр управления регионом
Правительство России обсудит вопрос выделения средств Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 