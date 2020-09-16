В Ингушетии за сутки выявлено 46 случаев Covid-19
По состоянию на 16 сентября в Ингушетии проведено 73771 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4995 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+46 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период умерло 78 человек, выздоровело — 4324 (+50 за сутки).
23 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 22 человека.
Госпитализировано всего 240 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 99.
286 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.