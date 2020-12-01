В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек

На 1 декабря в республике проведено 139139 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9554 впервые установленных диагноза Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8095 (+53 за сутки).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.

Госпитализировано всего — 478, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 150.

577 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.