Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с Covid-19, всего — 114. Коронавирус подтвержден у 83 человек.

На 1 декабря в республике проведено 139139 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9554 впервые установленных диагноза Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8095 (+53 за сутки).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 16 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.

Госпитализировано всего — 478, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 150.

577 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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