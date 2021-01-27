Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 159 человек.

К 27 января в республике проведено 195213 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13784 впервые установленных диагноза COVID-2019 (+40 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11993 (+18 за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 49.

Госпитализировано всего — 254, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 91.

395 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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