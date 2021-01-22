Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерло два пациента с коронавирусом, всего 156 человек.

На 22 января в республике проведено 190639 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13564 впервые установленных диагноза Covid-19 (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11704 человека (+33 за сутки).

21 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 277, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

463 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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