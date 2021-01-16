В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

К 16 января в республике проведено 184737 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13247 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+54 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

31 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Выздоровело — 11433 человек (+76 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 52.

Госпитализировано всего — 345, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 128.

405 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.