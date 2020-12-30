Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с Covid-19, за весь период умерло 138 человек.

На 30 декабря в регионе проведено 168015 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12051 впервые установленный диагноз Covid-19 (+92 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10348 (+43 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 79.

33 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 492, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 112.

559 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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