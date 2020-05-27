В Ингушетии за сутки умерли еще два человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончались еще два пациента с Covid-19, всего с 30 марта текущего года умерло 44 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.
По состоянию на 27 мая проведено 11314 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 1906 проб положительных (+40 человек за сутки).
30 человек старше 65 лет находятся на самоизоляции.
Госпитализировано 552 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 278.
43 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.
Снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики, с 4282 человек. Остаются под наблюдением 1260 человек, из них в условиях самоизоляции — 708.
Выздоровевших за весь период — 786 человек.