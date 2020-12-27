Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, Covid-19 выявлен у 91 жителя региона

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего умерло 134 человека.

К 27 декабря проведено более 165 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11784 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10227 (+516 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 537, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131.

631 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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