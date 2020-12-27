В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, Covid-19 выявлен у 91 жителя региона
В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего умерло 134 человека.
К 27 декабря проведено более 165 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11784 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 10227 (+516 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.
47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего — 537, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 131.
631 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.