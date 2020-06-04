Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, выздоровело 232 человека

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По информации республиканского оперативного штаба, в Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, выздоровело 232 человека.

На 4 июня проведено 14 687 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2228 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+31 за сутки).

Умерших за весь период 61 человек (+1), выздоровевших — 1204 (+232 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 440 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 235.

21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

633 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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