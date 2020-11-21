Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 105 человек

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего с 30 марта текущего года 105 человек.

На 21 ноября в регионе проведено более 129 213 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8771 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+75 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело за весь период — 7359 (+34 за сутки).

41 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 456, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

566 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти республики выделили медикам 23 легковых автомобиля для обслуживания пациентов, в том числе с Covid-19, на дому.

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