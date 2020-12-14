В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19

На 14 декабря проведено 152348 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10642 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 19 — на ИВЛ.

Всего выздоровело — 9037(+11 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 61.

Госпитализировано всего — 618, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 146.

715 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.