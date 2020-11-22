Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, за весь период — 106 человек.

На 22 ноября проведено более 130096 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8848 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело за весь период — 7359 462 (+103 за сутки).

38 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 25.

Госпитализировано всего — 478, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 112.

611 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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