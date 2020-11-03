Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего с 30 марта текущего года — 98 человек.

По состоянию на 3 ноября проведено 111824 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7525 впервые установленных диагноза Covid-19 (+59 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период вылечилось 5972 человека.

39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.

Госпитализировано всего — 436, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

426 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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