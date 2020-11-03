В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего с 30 марта текущего года — 98 человек.
По состоянию на 3 ноября проведено 111824 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7525 впервые установленных диагноза Covid-19 (+59 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За весь период вылечилось 5972 человека.
39 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.
Госпитализировано всего — 436, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.
426 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.