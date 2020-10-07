В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19

На 7 октября проведено 88255 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6037 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период выздоровело 4970 (+67 за сутки).

23 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 30 человек.

Госпитализировано всего — 271, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 105.

309 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.