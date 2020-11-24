Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с коронавирусом

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, за весь период — 107 человек.

К 24 ноября в республике проведено около 132 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9000 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+78 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 7734 (+178 за сутки).

45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 14.

Госпитализировано всего — 487 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 129.

504 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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