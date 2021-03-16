Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 179 человек.

По данным на 16 марта в республике проведено 243560 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14957 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+9 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 13229 человек.

12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 20.

Госпитализировано всего — 83, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 24.

152 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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