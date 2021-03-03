В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

По данным на 3 марта в республике проведено более 230 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14793 человека (+21 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Выздоровел 13041 пациент (+43 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.

Госпитализировано всего — 98, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.

162 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.