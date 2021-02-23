В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 172 человека. Выздоровело — 12962.
По данным на 23 февраля в регионе проведено 222292 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14654 человек (+16 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.
Госпитализировано всего — 119, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 39.
207 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.