В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

По данным на 23 февраля в регионе проведено 222292 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 выявлен у 14654 человек (+16 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 119, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 39.

207 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.