Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 169 человек.

По данным на 16 февраля в регионе проведено 215276 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14490 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+31 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 12650 человек (+28 за сутки)

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 41.

Госпитализировано всего — 167, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 55.

280 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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