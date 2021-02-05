В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 5 февраля в республике проведено более 204 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14135 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 12365 (+59 за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 221, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 70.

307 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.