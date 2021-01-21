В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 21 января в республике проведено 189635 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13513 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+54 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11671 человек (+25 за сутки).

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.

Госпитализировано всего — 286, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 118.

462 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.