В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 5 января в регионе проведено 173746 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12482 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10663 (+31 за сутки).

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

Госпитализировано всего — 410, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

520 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.