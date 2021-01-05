В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 143 человека.
На 5 января в регионе проведено 173746 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12482 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 10663 (+31 за сутки).
41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
Госпитализировано всего — 410, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.
520 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.