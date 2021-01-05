Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 143 человека.

На 5 января в регионе проведено 173746 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12482 впервые установленных диагноза Covid-19 (+64 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10663 (+31 за сутки).

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

Госпитализировано всего — 410, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

520 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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