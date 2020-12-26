В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

К 26 декабря в регионе проведено 164609 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11693 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+87 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 9711 (+76 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 76.

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 520, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 128.

997 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.