В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего — 112 человек.
На 30 ноября в республике проведено 138070 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9471 впервые установленный диагноз Covid-19 (+78 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело всего — 8042 (+18 за сутки).
44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.
Госпитализировано всего — 492, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 144.
573 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.