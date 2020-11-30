В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 30 ноября в республике проведено 138070 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9471 впервые установленный диагноз Covid-19 (+78 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8042 (+18 за сутки).

44 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано всего — 492, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 144.

573 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.