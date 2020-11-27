Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, с 30 марта текущего года умерло 109 человек.

К 27 ноября в республике проведено 135152 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9238 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+77 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 7918 (+50 за сутки).

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 19.

Госпитализировано всего — 491, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

474 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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