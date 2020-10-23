В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 23 октября в республике проведено 101585 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6880 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

31 пациент находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Выздоровело всего 5609 (+14 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35 человек.

Госпитализировано всего — 355, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 141 пациент.

344 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.