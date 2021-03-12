В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

По данным на 12 марта в республике проведено 239549 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. По результатам исследований — 14914 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+14 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 13174 человека.

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 101, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 30.

152 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.