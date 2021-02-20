Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за стуки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 171 человек.

По данным на 20 февраля в регионе проведено 218284 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14600 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+26 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 12804 (+69 за сутки).

18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 143, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 50.

208 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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