В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего — 164 человека.
На 8 февраля в регионе проведено 207247 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14238 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.
Выздоровело — 12414 (+10 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.
Госпитализировано всего — 223, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 67.
310 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.