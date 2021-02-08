Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего — 164 человека.

На 8 февраля в регионе проведено 207247 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14238 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+33 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 — на ИВЛ.

Выздоровело — 12414 (+10 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.

Госпитализировано всего — 223, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 67.

310 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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