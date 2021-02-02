В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

На 2 февраля в республике более 21 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14031 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 12214 (+58 за сутки).

24 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 232, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 74.

381 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.