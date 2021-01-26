В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

На 26 января в республике проведено 194210 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13744 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (+38 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11975 (+126 за сутки).

24 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 51.

Госпитализировано всего — 260, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 96.

381 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.