В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

На 15 января в республике проведено 183725 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13193 впервые установленных диагноза Covid-19 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Выздоровело — 11357 человек (+167 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 44.

Госпитализировано всего — 387, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

394 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.