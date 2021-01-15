Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронаврисуом, за весь период — 151 человек.

На 15 января в республике проведено 183725 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13193 впервые установленных диагноза Covid-19 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Выздоровело — 11357 человек (+167 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 44.

Госпитализировано всего — 387, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

394 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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