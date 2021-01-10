В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 148 человек.
На 10 января в республике проведено 178714 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12835 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+78 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело — 10849 человек.
35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 58.
Госпитализировано всего — 416, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 113.
491 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.