В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

На 10 января в республике проведено 178714 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12835 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+78 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 10849 человек.

35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 58.

Госпитализировано всего — 416, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 113.

491 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.