В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

На 8 декабря в Ингушетии проведено более 146 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10132 впервые установленных диагноза Covid-19 (+84 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8610 (+58 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 574, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.

603 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.