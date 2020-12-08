В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 119 человек.
На 8 декабря в Ингушетии проведено более 146 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10132 впервые установленных диагноза Covid-19 (+84 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело всего — 8610 (+58 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.
Госпитализировано всего — 574, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.
603 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.