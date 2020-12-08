Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 119 человек.

На 8 декабря в Ингушетии проведено более 146 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10132 впервые установленных диагноза Covid-19 (+84 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8610 (+58 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 574, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.

603 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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