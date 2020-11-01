В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

По состоянию на 1 ноября в республике проведено 110000 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7404 впервые установленных диагноза Covid-19 (+60 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

41 пациент находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

За весь период выздоровело — 5941 человек.

Госпитализировано всего — 403, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.

412 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.