Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 97 человек.

По состоянию на 1 ноября в республике проведено 110000 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7404 впервые установленных диагноза Covid-19 (+60 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

41 пациент находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

За весь период выздоровело — 5941 человек.

Госпитализировано всего — 403, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134.

412 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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