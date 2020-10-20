Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, за весь период — 89 человек.

По данным на 20 октября проведено 98550 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6723 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+56 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

32 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Выздоровело всего 5455 (+93 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35 человек.

Госпитализировано всего — 356, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137 пациентов.

347 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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