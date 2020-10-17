Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, всего с 30 марта текущего года — 87 человек.

По данным на 17 октября проведено более 96 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6563 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего 5297 (+80 за сутки).

38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 34 человека.

Госпитализировано всего — 336, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 135 пациентов.

415 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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