В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19

По состоянию на 30 мая проведено 12615 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2044 пробы положительные (+44 человек за сутки).

Выздоровевших за весь период — 846 человек (+28 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 26.

Госпитализировано 490 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 297.

30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 человек — на ИВЛ.

Остаются под наблюдением 1144 человека, из них в условиях самоизоляции на дому — 654.