Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — 130 человек

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В Ингушетии за сутки скончались три пациента с Covid-19, всего — уже 130 человек.

К 23 декабря в регионе проведено 161657 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 11424 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+88 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

Выздоровело — 9509 (+29 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 81.

Госпитализировано всего — 556, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 137.

901 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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